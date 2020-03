Calciomercato Inter, ritorno Coutinho | Novità clamorose dalla Spagna

Philippe Coutinho sarebbe finito nel mirino delle big d’Europa: l’Inter ci avrebbe provato, ma il talento brasiliano preferisce un’altra destinazione

Sarà un’estate bollente in casa Inter con le numerose strategie di mercato tra acquisti e cessioni. Il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino l’ex Philippe Coutinho, di proprietà del Barcellona, ma attualmente tra le fila del Bayern Monaco. Il talentuoso giocatore brasiliano sarebbe potuto finire in una possibile maxi-trattativa per Lautaro Martinez, obiettivo di mercato numero uno del club blaugrana.

Calciomercato Inter, Coutinho preferisce la Premier

Come svelato dal portale spagnolo ‘Mundo Deportivo’ Coutinho non sarebbe entusiasta di tornare in Serie A, così come di trasferirsi in Francia: al momento è dunque no all’Inter e al Paris Saint-Germain. Il brasiliano avrebbe espresso il desiderio di volare nuovamente in Premier League ricordando l’exploit con la maglia del Liverpool. Attualmente sulle sue tracce ci sarebbero tre club inglesi, quali Tottenham, Chelsea e Manchester United. Già in estate gli “Spurs” hanno provato a soffiarlo al Barcellona, ma gli stessi catalani hanno fatto saltare l’accordo al momento dello scambio dei documenti.

Dopo l’addio a gennaio di Eriksen il Tottenham potrebbe così a mettere a segno un colpo da urlo con Coutinho. Il brasiliano potrebbe essere la chiave per Ndombele, finito da mesi nel mirino del Barcellona. A causa dell’emergenza Coronavirus il tempo si è dilatato con le strategie di mercato che ora sono soltanto succose indiscrezioni. Quando tutto sarà finito, si potrà lavorare adeguatamente sulla chiusura delle varie operazioni.

