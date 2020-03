Calciomercato Inter, sorpasso sulla Juve | Nainggolan regala il colpaccio

Il centrocampista belga, nel calciomercato estivo, potrebbe finire nell’affare con la Fiorentina per il trasferimento in nerazzurro di Castrovilli

Il coronavirus che sta imperversando in Italia e in tutto il mondo rischia di avere delle ripercussioni importanti anche su quello che sarà il calciomercato. Ad iniziare dalla campagna trasferimenti estiva. Come ammesso da più parti, nella prossima finestra gli scambi tra giocatori potrebbe essere la soluzione più caldeggiata rispetto alle operazioni cash.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Mourinho vuole un flop estivo

Tante squadre perciò possono sfruttare questa situazione per raggiungere determinati obiettivi, attraverso dei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici della società. Caso questo che riguarda anche l’Inter e nello specifico Radja Nainggolan. Il belga la scorsa estate ha lasciato Milano, visto che non si integrava nel nuovo progetto tecnico voluto da Conte e dalla dirigenza nerazzurra.

Calciomercato Inter, mossa Nainggolan: scambio per Castrovilli

L’ex Roma, dopo una sola stagione, ha quindi salutato l’Inter per trasferirsi in prestito al Cagliari. Un ritorno per Nainggolan, legato anche alle condizioni di salute della moglie. Per starle vicino il centrocampista ha rifiutato la proposta della Fiorentina, che nei prossimi mesi potrebbe però rifarsi sotto per il numero 4. Il patron Commisso starebbe pensando di regalare alla piazza un altro nome di grido dopo Ribery, con Nainggolan che questa volta potrebbe accettare la destinazione viola.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Neuer innesca l’effetto domino | Ribaltone tra i pali

E il 31enne belga può risultare una carta preziosissima per l’Inter nell’affare che vedrebbe i nerazzurri interessati a Castrovilli. Il talento della Fiorentina fa gola e non poco a Marotta e Ausilio, che inserirebbero appunto Nainggolan nell’operazione per abbassare la valutazione del sodalizio gigliato per l’ex Cremonese, il cui prezzo si attesa attualmente intorno ai 40 milioni di euro. Una mossa che cambierebbe le carte in tavola e che potrebbe risultare decisiva nell’anticipare la nutrita concorrenza per Castrovilli, ad iniziare da Juventus e Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Barcellona il rinforzo per la corsia

G.M.