Calciomercato, sarà addio all’Inter | Già arrivate offerte: i dettagli

Alla Pinetina si ragiona sulle probabili mosse di mercato dell’Inter, tanti dubbi sulle conferme o le cessioni: un attaccante sempre più lontano da Milano

La Serie A è ferma ormai da tre settimane ed i tempi di ripresa sono ancora un’incognita. Così in casa Inter ci si concentra sulla rosa del prossimo anno, cercando di sciogliere i dubbi sulle conferme e le partenze dei calciatori in squadra. L’obiettivo primario sembrerebbe trovare un degno sostituto di Lautaro Martinez, nel caso in cui l’argentino dovesse accettare il lungo corteggiamento del Barcellona. Bisogna risolvere anche la questione addii, con un calciatore che sembrerebbe essere sempre più lontano dalla Milano nerazzurra.

Calciomercato Inter, è tempo di bilanci: attaccante verso l’addio

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte e l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, in queste settimane in cui il campionato è fermo ragionano sui piani di mercato per l’estate. Una delle decisioni che sembrerebbe aver preso la società nerazzurra, riguarda Alexis Sanchez, arrivato in prestito dal Manchester United la scorsa estate. L’attaccante, con 15 presenze ed un solo gol in questa stagione, non avrebbe convinto la società a procedere al riscatto, quindi il suo addio alla Pinetina sembrerebbe quasi certo.

Anche la sua permanenza a Manchester, infatti come riporta il quotidiano ‘La Tercera‘, i ‘red devils’ avrebbero ricevuto varie offerte per il calciatore cileno. Queste offerte arriverebbero dalla MLS, dalla Cina, da Dubai e dal Sud America, anche se al momento non ci sarebbe nulla di confermato. Un futuro tutto da ricostruire a 31 anni per l’attaccante.

