Barcellona, ritorno Luis Enrique: l’annuncio del tecnico

Luis Enrique, Ct della Spagna ed ex allenatore del Barcellona, ha parlato di un suo possibile ritorno in blaugrana: le frasi del tecnico

Il Ct della Spagna, Luis Enrique, ha tenuto una diretta virtuale da casa sua con i suoi fan, rispondendo a varie domande. Numerosi i temi toccati, tra cui quelli di attualità, con l’emergenza coronavirus che sta colpendo duramente anche la penisola iberica. L’allenatore ha sensibilizzato tutti a rimanere a casa il più possibile per debellare il rischio di contagio. Gli è stato poi chiesto in quale dei club in cui è stato gli piacerebbe tornare maggiormente. La risposta di Luis Enrique non è stata di chiusura ad un ritorno al Barcellona, anzi. “In tutte le squadre in cui sono stato – ha spiegato – ho lasciato la porta aperta per un mio ritorno. Ma il mio percorso al Barcellona è stato meraviglioso e a loro sarò sempre grato”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno Coutinho: novità clamorose dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, emergenza coronavirus: frenata Lautaro-Barcellona