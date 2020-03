Calciomercato Juventus, Sarri tradito | Addio ‘per amore’

Il calciomercato è guidato anche dalla vita privata dei calciatori ed è quello che potrebbe succedere alla Juventus: un senatore potrebbe partire per amore.

La vita privata dei calciatori, spesso, incide sulle prestazioni sportive in maniera determinante: un giocatore sereno è un giocatore migliore in campo. Per questo motivo, talvolta, sono proprio delle motivazioni private che portano un calciatore a lasciare una squadra. La Juventus in estate potrebbe trovarsi in una situazione del genere, con uno dei senatori che sarebbe tentato di lasciare i bianconeri per seguire il proprio cuore.

Calciomercato Juventus, Khedira verso l’addio | Motivi di cuore

Le strade della Juventus e di Sami Khedira potrebbero separarsi in estate: una scelta di cuore. “Amore che vieni, amore che vai” cantava De André e nel caso del centrocampista tedesco potrebbe essere proprio l’amore a portarlo via da Torino. Come riportato da ‘Bild’ Khedira avrebbe iniziato una liaison con Melanie Leupolz, centrocampista 25enne del Bayern Monaco e della nazionale femminile tedesca. La calciatrice in estate passerà al Chelsea e, sempre secondo il quotidiano tedesco, Khedira potrebbe lasciare la Juventus per seguirla a Londra. Il numero ‘6’ bianconero, infatti, ha diversi estimatori in Premier League fra cui Arsenal, Everton e West Ham.

Khedira, in estate, potrebbe lasciare la Juventus e Maurizio Sarri: ad aspettarlo a Londra ci sarebbe Melanie Leupolz, la sua nuova fiamma.

