Calciomercato Juventus, possibile assalto del Chelsea | Affare shock!

Il club inglese va a caccia di un nuovo portiere e potrebbe bussare alla porta della Juventus. Possibile uno scambio che porta a Torino il ‘pupillo’ di Sarri



Il Chelsea vuole fare un passo oltre Kepa Arizabalaga e va a caccia di portieri importanti per avere una sicurezza tra i pali. L’obiettivo numero uno dei Blues sembrava essere Manuel Neuer, in forza al Bayern Monaco da ormai nove anni. Il tedesco ha un contratto in scadenza nel 2021 e non sembrerebbe previsto il rinnovo in questi mesi.

Il Chelsea vorrebbe tentare l’assalto già nella prossima estate ma, secondo quanto riferisce ‘Goal’, il classe 1986 non vorrebbe lasciare il club Bavarese e potrebbe rispettare il contratto fino alla scadenza. Questa situazione costringerebbe i Blues a fiondarsi su altri elementi interessanti e potrebbe essere coinvolta anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, il Chelsea pensa a Szczeny. Occasione per arrivare a Jorginho

Se dovesse sfumare in maniera definitiva Manuel Neuer, il Chelsea potrebbe tentare l’assalto per Wojciech Szczesny della Juventus. Il polacco si sta dimostrando un big del suo reparto e i bianconeri hanno da poco rinnovato il contratto fino al 2024. Il prezzo da pagare per i Blues dunque sarebbe sicuramente sostanzioso.

Un calciatore che potrebbe essere utilizzato dalla società di Londra per arrivare all’estremo difensore classe 1990 potrebbe essere Jorginho. Il centrocampista è apprezzatissimo da Sarri che lo ha allenato sia sulla panchina del Napoli che quella del Chelsea, utilizzandolo come perno del centrocampo.

La Juventus perderebbe sicuramente tanto tra i pali, ma guadagnerebbe qualità importante in mezzo al campo, dove fin qui ha avuto diverse difficoltà.

