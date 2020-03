Clamoroso, Mendes lo ‘porta’ in Italia | Ma non alla Juventus!

Nella prossima finestra di calciomercato Jorge Mendes sarebbe pronto a portare un altro top player in Italia: ma questa volta non alla Juventus

In Italia, come in tutto il mondo, si sta combattendo la battaglia contro un nemico silenzioso, il Coronavirus. Questa emergenza ha portato alla sospensione dei campionati a livello nazionale ed internazionale. Senza poter scendere in campo, le società ragionano sulla prossima finestra di calciomercato estiva. Un club italiano sarebbe pronto ad accogliere un giocatore di Jorge Mendes, ma stavolta non sarebbe la Juventus.

Calciomercato, Mendes porta Di Maria in Italia: la destinazione non è la Juventus

La Juventus ha un ottimo rapporto con Jorge Mendes, lo testimonia il passaggio in bianconero di Cristiano Ronaldo. Il procuratore portoghese sembrerebbe voler portare un altro suo assistito in Italia, ma questa volta non in bianconero. Infatti secondo quanto riporta ”Todo finchajes”, l’attaccante del PSG, Angel Di Maria potrebbe sbarcare in Serie A. La Juventus nelle scorse settimane sembrava essere interessata all’attaccante argentino, ma poi l’interesse sembrerebbe calato. Così a mettere gli occhi sull’argentino sarebbe stato il Napoli, che con il probabile addio di Callejon, starebbe cercando un altro attaccante. Anche i partenopei hanno un assistito di Mendes in squadra, Faouzi Ghoulam. Inoltre, il forte interesse del club parigino per Kalidou Koulibaly, potrebbe agevolare la trattativa.

L’argentino al momento sarebbe valutato intorno ai 40 milioni di euro, ma la scadenza del contratto nel 2021 potrebbe abbassarne il prezzo. Un colpo che De Laurentiis sognerebbe per portare classe ed esperienza al Napoli.

