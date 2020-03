Calciomercato, la Lazio sfida l’Inter | Doppio colpaccio a zero

La Lazio non si accontenta della grande stagione disputata e cerca rinforzi per l’anno prossimo: dall’Inghilterra possono arrivare due big a parametro zero.

La Lazio di Simone Inzaghi è stata l’autentica mattatrice della Serie A fino al momento dello stop per ‘Coronavirus’. I biancocelesti hanno mantenuto il ritmo di un’attrezzatissima Juventus, mettendo addirittura la testa sopra all’Inter di Antonio Conte. L’ultima sfida con i nerazzurri all’Olimpico ha inserito a pieno titolo la Lazio nella corsa scudetto. Adesso, invece, il duello con l’Inter sarà rinnovato sul calciomercato: Tare, infatti, ha messo gli occhi su due obiettivi nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rimane vivo il sogno Pogba | ‘Assist’ da Madrid

Calciomercato Lazio, due top player a parametro zero | I dettagli

Il progetto di Lotito e Tare per la Lazio è molto ambizioso: i biancocelesti non si fermeranno ai grandi risultati avuti in questa stagione, con una Supercoppa italiana messa in bacheca. Secondo quanto rivelato da ‘AS’, Tare starebbe tentando di siglare due rinforzi a parametro zero: si tratta di Pedro e di Giroud, entrambi in scadenza di contratto con il Chelsea a fine stagione. Un primo approccio con l’attaccante francese ex Arsenal i biancocelesti lo avevano già instaurato a gennaio, ma l’inserimento dell’Inter aveva vanificato tutto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Marotta tutto a sinistra | Suggestione in Bundesliga con scambio

Lotito in estate potrebbe tentare una nuova offensiva per Giroud, portandolo via proprio ai nerazzurri. L’Inter, infatti, sono arrivati ad un passo dall’attaccante francese a gennaio, trovando addirittura l’accordo col giocatore, e solamente la chiusura del Chelsea ha impedito il trasferimento. Giroud a ‘Télé Foot’ ha rivelato che: “Mi hanno cercato Lazio e Tottenham, ma il progetto sportivo che preferivo era quello dell’Inter. Ho avuto anche contatti telefonici con Conte”. Secondo il quotidiano spagnolo, però, le mire della Lazio non si fermerebbero a Giroud: Tare vorrebbe riuscire a regalare anche Pedro a Simone Inzaghi. Due degli eroi dell’Europa League vinta a Baku dal Chelsea di Maurizio Sarri potrebbero, quindi, sbarcare in Italia.

La Lazio prova a cogliere due grandi occasioni a parametro zero: i biancocelesti, infatti, potrebbero tentare l’offensiva su Giroud e Pedro in estate!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, sarà addio all’Inter | Già arrivate offerte: i dettagli

Coronavirus | Serie A, assegnazione scudetto: spunta un ‘like’ di Agnelli

Calciomercato Inter, sorpasso sulla Juve | Nainggolan regala il colpaccio