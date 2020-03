Calciomercato Juventus, rimane vivo il sogno Pogba | ‘Assist’ da Madrid

La Juventus sogna il ritorno di Pogba e, intanto, dalla Spagna potrebbe essere arrivato un assist: Sergio Ramos ha già avvisato Zidane.

La nostalgia, a volte, è un impulso decisivo per prendere decisioni importanti: come quella, vicendevole, fra la Juventus e Pogba. Il centrocampista francese, dopo aver lasciato la ‘Vecchia Signora’ per tornare al Manchester United, non è più riuscito a ritrovare la serenità torinese. Alla Juventus Pogba, nonostante la giovane età, era un giocatore straordinario e il futuro del calcio sembrava essersi consegnato ai suoi piedi. La decisione di tornare a Manchester, però, si è rivelata fallace per il francese, che adesso sogna solamente di poter partire. Gli spasimanti per Pogba sono molti, fra i quali anche il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos blocca Pogba al Real

Le speranze della Juventus di arrivare a Pogba in estate potrebbero aver ricevuto un ‘assist’ da Madrid: come riportato da ‘Diario Gol’, infatti, Sergio Ramos non vorrebbe il francese in squadra perché lo considera un piantagrane. Il capitano delle ‘Merengues’ avrebbe avvisato Zidane: “Se viene Pogba, ci saranno problemi”. L’uscita di scena del Real Madrid dalle pretendenti per Pogba sarebbe un ottima notizia per la Juventus.

Fabio Paratici è consapevole del fatto che il contratto che lega Pogba allo United scade nel 2021 ed il francese non sembra intenzionato a rinnovare. Per questo motivo i ‘Red Devils’ potrebbero essere costretti a cedere Pogba in estate se non vogliono correre il rischio di perderlo a parametro zero nel 2021. La Juventus sarà in agguato, continuando a credere nel ‘Pogback’ in bianconero.

Il sogno Pogba rimane vivo per la Juventus, mentre da Madrid ci sarebbe un veto da parte di Sergio Ramos sull’arrivo del francese.

