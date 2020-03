Calciomercato Inter, bomber in pericolo | Zidane cala il ‘jolly’

Si prevede un calciomercato ricco di trattative importanti per l’Inter. Si complica la pista che porta a un big: c’è l’assalto del Real Madrid

Si prospetta un’estate molto calda e movimentata per l’Inter, che potrebbe continuare la sua rivoluzione anche nella prossima sessione di calciomercato. Alla base delle trattative future c’è la situazione di Lautaro Martinez. L’argentino ha vissuto i primi mesi di stagione ai limiti della perfezione e per questo è arrivato l’interesse di tanti top club europei.

È sicuramente uno degli attaccanti più discussi per il prossimo calciomercato e il pressing del Barcellona si fa sempre più insistente. I Blaugrana vorrebbero strappare l’attaccante nerazzurro già nella prossima estate e il prezzo da pagare potrebbe essere di 111 milioni di euro. Se la trattativa dovesse andare in porto, poi Beppe Marotta sarebbe costretto a cercare nuovi attaccanti importanti da affiancare a Romelu Lukaku,

Calciomercato Inter, si complica la pista per Aubameyang: il Real Madrid prepara l’assalto

Un giocatore offensivo in uscita che è stato accostato ai nerazzurri negli scorsi giorni è Pierre-Emerick Aubameyang, che non dovrebbe restare all’Arsenal anche nella prossima stagione. Su di lui, però, non c’è solo l’Inter ma tanti top club che hanno voglia di fare modifiche in avanti.

Tra questi ci sarebbe il Real Madrid, che sembrerebbe il più interessato e starebbe già preparando l’assalto in questi giorni. Secondo quanto riporta Don Balon, infatti, i Blancos sarebbero disposti a sacrificare Ceballos. Il centrocampista sta disputando una buona stagione in prestito ai Gunners, ma il club di Madrid sarebbe disposto a cederlo a titolo definitivo per arrivare ad Aubameyang.

Il gabonese a breve compirà 31 anni, ma sta vivendo l’ennesima stagione da protagonista con 20 gol realizzati in 32 gare giocate.

