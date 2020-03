Calciomercato Juventus, addio in difesa | Lo prende una big di A

In casa Juventus un difensore sembrerebbe ormai destinato all’addio: in Serie A ci sarebbe un club interessato a prelevarlo in estate

Il calciomercato estivo potrà portare a molte rivoluzioni in Serie A. Anche la Juventus cerca di piazzare alcuni esuberi per monetizzare le cessioni. In Italia una big sarebbe interessata all’acquisto di un difensore che ormai non rientrerebbe più nei piani bianconeri.

Potrebbe interessarti anche >>> Clamoroso, Mendes lo ‘porta’ in Italia | Ma non alla Juventus

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, obiettivo mediano | La ‘soluzione’ è Joao Mario

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, la Lazio sfida l’Inter | Doppio colpaccio a zero

Calciomercato Juventus, Romero verso l’addio: c’è la Roma

In difesa la Juventus starebbe pensando di monetizzare con la cessione di Cristian Romero, argentino di proprietà bianconera ma rimasto in prestito al Genoa. Il centrale sembrava un acquisto importante in prospettiva, ma ora i piani juventini sarebbero cambiati e la società sarebbe pronta alla cessione. Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, starebbe pensando a come sostituire la probabile partenza di Chris Smalling, una delle colonne della difesa della Roma in questa stagione. Il riscatto dal Manchester United del difensore inglese sembrerebbe troppo difficile al momento, quindi si dovrà intervenire sul mercato. Così il difensore in uscita dalla Juventus sembrerebbe poter essere uno dei nomi in lista per sostituirlo.

La società juventina per l’argentino vorrebbe cercare di ottenere almeno i 26 milioni spesi la scorsa estate, così da non effettuare minusvalenze. Tra le due società ci sarebbero ottimi rapporti, le numerose trattative passate ne sono la testimonianza e questo potrebbe favorire l’operazione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, bomber in pericolo | Zidane cala il ‘jolly’