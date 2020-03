Calciomercato Milan, Lampard punta Donnarumma | Ipotesi di scambio

Il Milan e Donnarumma sono sempre più lontani: adesso anche il Chelsea è interessato al portiere e Lampard potrebbe tentare lo scambio.

L’amore, folgorante, fra il Milan e Donnarumma è nato in un freddo ottobre lombardo di cinque anni fa, quando a soli 16 anni e 8 mesi ha fatto il suo esordio in Serie A. All’epoca sulla panchina rossonera c’era Sinisa Mihajlovic, oggi idolo delle folle a Bologna. L’ascesa di Gigio da quel momento sembrava inarrestabile, ma a cinque anni di distanza la sua storia sembra aver preso una piega differente. I risultati mediocri del Milan degli ultimi anni hanno finito per influire anche sulle prestazioni di Donnarumma che, quindi, è uscito un po’ dai radar delle grandi squadre. Quest’anno, però, il portierone classe 1999 stava dimostrando maggiore maturità e l’interesse dall’estero è tornato ad essere vivo. A bussare alla porta di Raiola c’è il Chelsea di Frank Lampard.

Calciomercato Milan, il Chelsea vuole Donnarumma | Ipotesi di scambio con Kepa

In casa Milan la situazione di Donnarumma desta una certa preoccupazione: il portiere campano, infatti, andrà in scadenza di contratto nel 2021 e le trattative per il rinnovo appaiono complicarsi con il passare del tempo. Ecco perché questa estate potrebbe rappresentare per il Milan l’ultima possibilità di monetizzare dalla cessione di Gigio. Secondo quanto riportato dal ‘Sunday Express’, Lampard sarebbe molto interessato a Donnarumma e nei prossimi mesi potrebbe tentare l’assalto per il rossonero.

Il Chelsea, però, ha già un numero ‘1’ ingombrante fra i pali. I ‘Blues’, infatti, nel 2018 hanno pagato la clausola rescissoria di 80 milioni di euro all’Athletic Bilbao per Kepa Arrizabalaga. La cifra monstre sborsata dal Chelsea ha fatto del basco il portiere più pagato di sempre. Il rapporto di Kepa con Lampard si è sfilacciato negli ultimi mesi e, adesso, il Chelsea sta cercando un nuovo numero ‘1’. Per questo motivo i ‘Blues’ potrebbero offrire al Milan uno scambio fra i pali, delle porte girevoli che porterebbe Donnarumma a ‘Stamford Bridge’ e Kepa a ‘San Siro’. In questo momento, però, il club milanese non avrebbe intenzione di mettere in piedi lo scambio.

Così Milan e Chelsea potrebbero sempre tenere aperta la porta per la maxi-trattativa, però al momento è davvero dura con il no secco allo scambio da parte dei rossoneri.

