Calciomercato Juventus, vuole giocare con Ronaldo | Affare da 100 milioni!

La Juventus continua a lavorare insistentemente sul fronte calciomercato: assalto al top player che vuole giocare con Cristiano Ronaldo

A causa dell’emergenza Coronavirus sarà un’estate davvero particolare anche per quanto riguarda il mondo del calcio. Sul fronte calciomercato tante big d’Europa dovranno capire al meglio le proprie strategie, ma la Juventus continua a lavorare senza sosta per il futuro. Nel mirino ci sarebbe un top player per rinforzare il reparto offensivo in caso di addio di Gonzalo Higuain, pronto a dire addio al club bianconero.

Calciomercato Juventus, assalto totale a Gabriel Jesus

Come svelato dal portale spagnolo don balon la Juventus intende fare sul serio per l’attaccante del Manchester City Gabriel Jesus. Il giovane attaccante brasiliano non sarebbe ormai uno dei titolarissimi di Guardiola, che gli preferisce sempre al centro dell’attacco El Kun Aguero. Così in vista della prossima stagione potrebbe arrivare il suo addio, soprattutto dopo la sanzione della FIFA che non permetterà al club inglese di giocare le competizioni europee per i prossimi due anni.

Il suo contratto scadrà nel giugno 2023, ma la sua valutazione si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Il suo arrivo in Premier League è datato nel 2017 dopo l’avventura al Palmeiras. Il suo sogno resta quello di giocare con Cristiano Ronaldo: il suo desiderio potrebbe diventare realtà grazie al lavoro sotto traccia della Juventus. I contatti tra i due club sarebbero già iniziati nelle scorse settimane.

Gabriel Jesus resta così uno dei profili più monitorati per l’attacco della Juventus in vista della prossima stagione.

