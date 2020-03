Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma in panchina | C’è la svolta

La suggestione Guardiola sulla panchina della Juventus ha tenuto banco l’estate scorsa e ora potrebbe rinnovarsi: il Manchester City cerca il sostituto.

L’estate scorsa il tormentone di calciomercato è stato quello relativo al possibile arrivo di Guardiola sulla panchina della Juventus. Avere il tecnico catalano alla propria guida è il sogno di qualsiasi grande club, ma portarlo via al Manchester City è un’impresa ardua. Il susseguirsi di voci su Guardiola alla Juventus si è interrotto solamente quando il club piemontese ha annunciato Maurizio Sarri. In estate, però, l’inseguimento della ‘Vecchia Signora’ a Pep Guardiola potrebbe trovare nuova linfa, specialmente per quanto riferito dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Guardiola è possibile | Il City cerca Vieira

Guardiola ha dimostrato negli anni di essere un tecnico capace di stravolgere la mentalità delle proprie squadre: un teorico in grado di mettere in pratica le rivoluzioni tattiche prodotte dal suo cerebro calcistico. Per questo motivo anche la Juventus sogna di averlo sulla propria panchina. Le notizie che pervengono dall’Inghilterra, poi, potrebbero perfino incoraggiare i bianconeri a corteggiare il tecnico catalano.

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Express’, il Manchester City sarebbe stato avvisato da Guardiola della sua volontà di lasciare il club a fine stagione. Fonti vicine alla squadra mancuniana come ‘The Athletic’, inoltre, rivelano di un primo approccio dei ‘Citizens’ a Patrick Vieira come sostituto del catalano. Potrebbe essere, quindi, l’ex centrocampista della Juventus a fornire l’assist decisivo ai bianconeri per arrivare a Pep Guardiola. Vieira ha iniziato la propria carriera da allenatore proprio al Manchester City, allenando l’Under 23, ed i dirigenti mancuniani non hanno mai smesso di seguire il francese nel corso della propria carriera da allenatore. I progressi del tecnico francese hanno fatto si che oggi rientri nella lista dei candidati a succedere a Guardiola sulla panchina del City.

Il Manchester City inizia a guardasi intorno per la panchina, con Vieira fra i candidati, e la Juventus torna a sognare Guardiola.

