Calciomercato Milan, post Ibrahimovic | Occhio a una pista brasiliana

Le ultime di calciomercato Milan si soffermano sul successore di Ibrahimovic. Intermediari potrebbero proppore un centravanti in passato vicino alla Lazio

Non si hanno certezze assolute, ma le possibilità che Zlatan Ibrahimovic resti al Milan sono davvero pochissime. L’idea di Gazidis, il vero deus ex machina del club rossonero è quella infatti di abbassare ulteriormente l’età media della squadra che per noi che non siamo stampa di partito vuol dire essenzialmente riduzione del monte ingaggi e del livello delle ambizioni che forse già è ai minimi storici. Ecco perché la permanenza a Milanello dello svedese, che potrebbe anche dire addio al calcio giocato, è quasi impossibile.

Calciomercato Milan, il dopo Ibrahimovic può essere brasiliano

Siccome non si hanno certezze sull’arrivo o meno di Rangnick, così come sul nome dell’eventuale prima alternativa qualora il tedesco dovesse davvero fare marcia indietro, risulta di conseguenza difficile ragionare sull’eventuale successore del 38enne di Malmo. Una volta passata l’emergenza coronavirus, speriamo tutti il prima possibile e soprattutto chiarita la nuova struttura del Milan dalla panchina alla scrivania, sul tavolo del CEO milanista oppure del direttore sportivo (magari dello stesso Rangnick) potrebbe venir prospettato il nome di un centravanti che l’estate scorsa è stato a lungo vicino alla Lazio. Parliamo nello specifico di Wesley Moraes Ferreira da Silva, noto semplicemente come Wesley. Brasiliano in Europa però fin da ragazzino, il 22enne di Juiz de Fora (già con un vissuto importante tra povertà e due figli: il primo a 14 anni…) è uno spilungone di un metro e novantuno centimetri molto freddo sotto porta e dotato anche di una buona proprietà di palleggio. Dopo aver fatto grandi cose in Belgio, al Club Bruges, l’estate scorsa è passato all’Aston Villa per 25 milioni di euro. L’inizio in Premier non è stato negativo, poi però a gennaio ha dovuto chiudere anzitempo la stagione a causa della rottura dei legamenti del ginocchio destro nel match contro il Burnley.

Per età, è rivendibile con annessa plusvalenza e stipendio, il classe ’96 con “una gamba più lunga di tre centimetri rispetto all’altra” può sicuramente fare al caso del Milan giovane ed ‘economico’. Per il suo cartellino potrebbero servire sui 30 milioni di euro.

RA

