Calciomercato Juventus e Inter, obiettivo sfumato | Torna a casa!

Uno degli obiettivi comuni di Juventus ed Inter potrebbe essere definitivamente sfumato: al Barcellona sarebbe arrivata l’offerta più attesa dal giocatore.

È la rivalità più accesa del campionato italiano quella fra Juventus ed Inter, che quest’anno ha assunto connotati ancora più imponenti. L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzura è stato vissuto come un tradimento dai tifosi bianconeri, che hanno caricato la squadra di un ulteriore astio nei confronti del club milanese. Fra le due società, poi, è presente un peculiare derby: quello fra Beppe Marotta ed il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, suo pupillo e successore in società. Uno degli obiettivi di mercato comuni dei due club italiani, però, sembra essere già svanito.

Calciomercato Juventus e Inter, addio Rakitic | C’è l’offerta del Siviglia

Sia la Juventus che l’Inter sono alla ricerca di elementi di qualità per rinforzare il proprio centrocampo nella prossima stagione. Uno dei giocatori a cui entrambe le società si sono avvicinate a gennaio, però, sembra aver preso una strada differente. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Siviglia sarebbe pronto ad accontentare il Barcellona con un’offerta da 25 milioni di euro per Ivan Rakitic.

Il centrocampista croato non ha mai nascosto la sua volontà di tornare nella capitale andalusa, città che considera la sua casa calcistica e dove ha conosciuto sua moglie. Il sogno di Rakitic è quello di tornare al Siviglia e Monchi sembra intenzionato ad esaudirlo. In questo caso non ci sarebbe più alcuna speranza per Juventus ed Inter, troppo forte la volontà del croato.

