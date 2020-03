Emergenza Coronavirus, studio CIES: è crollo Inter!

Il CIES quantifica i possibili danni causati dal coronavirus nel prossimo calciomercato. Crollo del valore dei giocatori dell’Inter: tutti i dati

L’emergenza coronavirus ha colpito ormai in maniera decisa e netta il mondo del calcio. Le conseguenze, attualmente, riguardano solo il terreno di gioco e da quasi un mese ormai in tutto il mondo il pallone ha smesso di rotolare. Le competizioni europee e i campionati si sono presi una lunga pausa e sperano di poter ripartire quanto prima.

Ad oggi ci sono diverse ipotesi che riguardano il proseguimento di questa stagione calcistica ma non si può sapere con certezza se e quando ripartirà. Questi giorni saranno cruciali in Italia in quanto attraverso diverse riunioni si potrebbe arrivare a una decisione definitiva. Intanto, il problema potrebbe estendersi anche oltre il campo e potrebbe danneggiare economicamente tutte le società.

Calciomercato, il CIES stabilisce la perdita del valore della rose: l’Inter è seconda per calo di prezzi!

Secondo uno studio del CIES, ci sarà un crollo dei prezzi di calciomercato già nella sessione estiva. In media ogni calciatore sarà svalutato del 28% e c’è l’esempio di un top player come Paul Pogba, che potrebbe essere venduto addirittura a 35 milioni di euro anziché 65 milioni.

Nella classifica stilata dal CIES, al secondo posto come perdita in percentuale c’è l‘Inter, che vedrebbe il valore della sua rosa crollare del 35.7%. Primo posto occupato dal Marsiglia con una perdita del 37.9%. Gradino più basso del podio per un’altra italiana, l’Hellas Verona che potrebbe avere una percentuale di perdita del 34.3%, che supera dello 0.1% la Spal che si piazza al quarto posto.

In 17esima posizione c’è il Milan che, secondo questo studio, avrebbe un calo del valore della rosa del 31.2%. La Juventus, invece, la troviamo più o meno a metà classifica con il 28.4% di perdita.

