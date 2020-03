Inter, l’affare è servito | Asamoah regala il nuovo difensore

Il laterale ghanese verso la cessione. Possibile approdo alla Fiorentina per Milenkovic o Pezzella

E’ di ieri dalla Spagna il possibile inserimento di Junior Firpo nella trattativa per il passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona. Il club blaugrana sarebbe pronto a cedere il terzino ex Betis all’Inter per cercare il via libera all’operazione per l’attaccante argentino, dove la società nerazzurra preferirebbe incassare l’intera clausola rescissoria di 111 milioni di euro per il ‘Toro’.

LEGGI ANCHE >>> Inter, delusione Godin | Il sostituto arriva dalla Premier

Firpo è comunque un profilo apprezzato da Conte e dalla dirigenza di Viale della Liberazione e oltre ai meneghini in Italia piace anche a Napoli e Roma. Il mancino classe ’96 sarebbe valutato circa 20 milioni dal Barça e nello scacchiere dell’ex Ct della Nazionale andrebbe a giocarsi un posto da titolare con Young, destinato ad essere riscattato dal Manchester United.

Calciomercato Inter, asse con la Fiorentina: Asamoah porta Milenkovic

Discorso diverso invece per Biraghi, con l’Inter che vorrebbe rinegoziare gli accordi con la Fiorentina cercando uno sconto rispetto ai 12 milioni fissati per riscattarlo dal sodalizio gigliato, dove in estate è approdato Dalbert in prestito secco. Biraghi resta in bilico, mentre sembrerebbe segnato il destino di Kwadwo Asamoah. Il ghanese è stato frenato da un problema al ginocchio e difficilmente continuerà a far parte del progetto nerazzurro vista la sua fragilità fisica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sarà addio all’Inter | Già arrivate offerte: i dettagli

L’ex Juventus dovrebbe fare le valigie in estate e può essere inserito in un’operazione con la stessa Fiorentina per arrivare a Pezzella o Milenkovic, due opzioni al vaglio di Marotta e Ausilio per il reparto arretrato. Soprattutto il duttile difensore serbo, vista anche la giovane età, sarebbe un profilo da tenere in considerazione per sostituire il partente Godin. L’asse Inter-Fiorentina potrebbe essere particolarmente caldo anche nella prossima finestra di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Marotta tutto a sinistra | Suggestione in Bundesliga con scambio

G.M.