Calciomercato Milan, cessione a sorpresa | Pronti 40 milioni di euro

In casa Milan è pronta una nuova rivoluzione dopo quella della scorsa estate. Gazidis è sempre al lavoro per rinnovare la rosa rossonera: pronta una cessione immediata

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio. Così Ivan Gazidis sarebbe già al lavoro per continuare la rivoluzione intrapresa con l’addio di Boban poche settimane fa. In estate ci sarà così un ringiovanimento della rosa, ma anche qualche cessione a sorpresa.

Calciomercato Milan, addio Theo Hernandez

Theo Hernandez Getty Images)E così anche il terzino francese, arrivato in estate dal Real Madrid, Theo Hernandez, potrebbe dire addio al club rossonero. Come svelato da La Gazzetta dello Sport la valutazione dell’ex Real Madrid si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Finora è stato uno dei migliori della formazione di Pioli diventando micidiale anche in zona gol e con assist vincenti. Sulle sue tracce ci sarebbe così un forte interessamento della Juventus, pronta a rinforzare le corsie esterne di Sarri.

Per ora si tratta soltanto di succose indiscrezioni di calciomercato con la possibilità di concretizzarsi una volta tornati alla vita di tutti i giorni dopo l’emergenza coronavirus. A sorpresa anche il nome di Theo Hernandez è stato così inserito nella lista di sbarco: con un’offerta adeguata il francese potrebbe dire addio.

Nei prossimi mesi si conoscerà con certezza la strategia del Milan in vista della prossima stagione.

