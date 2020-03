Calciomercato Juventus, Pogba (im)possibile | Solskjaer vuole lo scambio!

Paul Pogba è sempre più vicino a dire addio al Manchester United al termine della stagione. La Juventus continua a lavorare sotto traccia: ecco il piano

Uno degli obiettivi di mercato della Juventus resta sempre Paul Pogba. Il centrocampista francese del Manchester United, reduce da una stagione da dimenticare a causa di un grave infortunio, potrebbe anche pensare di tornare a vestire la maglia bianconera. A Torino ha lasciato un buon ricordo e tanti amici e così il club italiano sarebbe entusiasta di rinforzare la zona centrale del campo con un giocatore con le sue caratteristiche. Come svelato dal portale spagnolo diariomadrinista lo United potrebbe anche valutare 60-70 mln di euro abbassando così le pretese. Sulle sue tracce ci sarebbe sempre anche il Real Madrid con la Juventus che non sarebbe intenzionata a sborsare questa cifra anche a causa della crisi dovuta all’emergenza coronavirus.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma in panchina | C’è la svolta

Calciomercato Juventus, scambio e plusvalenza per Pogba

E così, spostandoci in Inghilterra, si può leggere sulle pagine del tabloid britannico ‘Express’ della disponibilità di Ole Gunnar Solskjaer ad accettare il possibile arrivo di Aaron Ramsey in cambio di Pogba con l’aggiunto di cash in favore dei ‘Red Devils’. Il gallese, arrivato a parametro zero nella scorsa estate, non ha entusiasmato più di tanto la dirigenza e l’ambiente bianconero anche a causa di numerosi problemi fisici. Dall’altro canto il Manchester United accetterebbe di buon grado l’operazione perché lo ritiene un giocatore capace di dare equilibrio nella porzione centrale di campo.

In questo modo la Juventus potrebbe pensare anche di fare una plusvalenza adeguata per una nuova cessione in vista. Pogba sarebbe felicissimo di tornare alla Juventus, ma attenzione sempre alla pista che porta al Real Madrid, pronto ad una vera e propria rivoluzione in estate.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, vuole giocare con Ronaldo | Affare da 100 milioni!

Sarà un’estate ricca di scambi e di poco cash vista la crisi attuale dovuta all’emergenza coronavirus. Il possibile scambio Ramsey–Pogba più soldi accontenterebbe tutte le parti coinvolte.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, cessione Lautaro | I nerazzurri dettano le condizioni