Calciomercato Milan, rebus in attacco per il dopo Ibra: i rossoneri se lo riprendono

Calciomercato Milan, rebus in attacco per il dopo Ibra: i rossoneri se...

Aria di rivoluzione in casa Milan. La società rossonera potrebbe pensare ad una nuova strategia: a sorpresa un ritorno di fiamma

Da prima scelta alla cessione a gennaio. Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante polacco non è entrato più nei piani tecnici di Stefano Pioli con il suo addio immediato. In estate ci sarebbe così una vera e propria rivoluzione messa in piedi da Ivan Gazidis con i possibili saluti del campione svedese. E così la società rossonera potrebbe avere in mente una strategia a sorpresa per il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, Piatek verso il ritorno

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” la sua avventura all’Hertha Berlino finora non è stata entusiasmante. E così Piatek potrebbe avere una seconda chance in maglia rossonera visto che con l’addio di Ibra ci sarebbero soltanto due attaccanti al Milan: Rebic e Leao. Dopo i primi sei mesi da urlo con il Genoa, il polacco è passato nel gennaio 2019 al Milan per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

Poi l’arrivo di Giampaolo sulla panchina dei rossoneri ha peggiorato le cose con il centravanti polacco che non è stato più mortifero sotto porta. Le dinamiche non sono migliorate con Pioli, che poi gli ha preferito Zlatan Ibrahimovic al centro dell’attacco. Scelte che l’hanno portato all’addio a gennaio per trovare nuova linfa vitale: in Germania ha messo a segno soltanto due reti in 6 presenze. Ora il suo futuro potrebbe essere nuovamente al Milan.

L’attaccante polacco ha un conto in sospeso con i rossoneri dopo che avevano puntato tutto su di lui. Ritorno di fiamma per Piatek al Milan.

