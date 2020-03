Calciomercato Juventus, clamoroso dietrofront | Paratici non se l’aspettava

Non solo acquisti e cessioni: la Juventus dovrà valutare al meglio la questione rinnovi, con la trattativa che può subire una frenata e aprire all’addio



Tutto cambia improvvisamente nel calcio. Dopo la sospensione improvvisa del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus, la Juventus si è messa subito al lavoro per pensare alle nuove strategie in sede di mercato. Non solo acquisti e cessioni, ma ci sarà da pensare ai possibili rinnovi contrattuali dei propri tesserati.

Calciomercato Juventus, Matuidi riflette: possibile addio

La situazione riguarda da vicino il centrocampista francese della Juventus, Blaise Matuidi, attualmente ancora in quarantena dopo la positività riscontrata al Covid-19. A metà febbraio lo stesso bianconero aveva svelato in un’intervista il suo prolungamento: “C’era un’opzione che è stata esercitata dal club, sono molto felice”. Ma nelle ultime ore tutto sarebbe cambiato in negativo con la trattativa che è entrata in una fase di stallo.

Il centrocampista bianconero potrebbe lasciare la Juventus per fare il suo ritorno al Paris Saint-Germain, è tra le ipotesi, oppure tentare l’avventura in Premier League al Tottenham. Il club bianconero gli avrebbe proposto anche il rinnovo, ma attualmente il giocatore è dubbioso sul suo futuro e sono giorni di riflessione. In tempi brevi dovrebbe arrivare una sua risposta alla società. Di certo un suo addio modificherebbe i piani della Juventus, che rischierebbe di perderlo a zero, ma aprirebbe la strada a un’altra mezzala importante in entrata.

Le prossime settimane saranno già decisive per programmare al meglio la prossima stagione della Juventus. Matuidi rinnova o andrà via?

