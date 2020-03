Calciomercato, addio Real Madrid | Chance per la Serie A

Inter, Milan e non solo vanno a caccia di occasioni di mercato. La chance ghiotta potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid.

L'emergenza Coronavirus ha momentaneamente fermato il mondo del calcio. Ciononostante sono tante le squadre che iniziano a pensare alla prossima stagione. Con la riapertura del calciomercato infatti non mancheranno i movimenti delle big italiane ed europee. In particolare le compagini di Serie A restano vigili sulle migliori occasioni che il mercato presenterà, senza disdegnare uno sguardo ai calciatori in scadenza o prossimi comunque alla fine del proprio contratto. Tra questi spicca anche James Rodriguez, trequartista colombiano che non ha vissuto di certo un'annata memorabile al suo rientro alla casa 'blanca' dopo due anni in prestito al Bayern Monaco.

Calciomercato Serie A, chance James dal Real Madrid: la situazione

James Rodriguez terminerà il suo contratto con il Real Madrid nel 2021 e all’orizzonte non ci sono negoziazioni per un rinnovo per il quale ad ora non sembrano esserci possibilità. Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ infatti il colombiano non rientra più nei piani del club iberico che lo aveva di fatto messo sul mercato anche la scorsa estate quando fu vicino al Napoli. Alla fine però non se ne fece nulla è l’ex Monaco restò a Madrid per cercare un rilancio che non è mai arrivato. Appena 650 minuti in stagione per un calciatore che solamente nel 2014 il Real pagò la bellezza di 80 milioni di euro, e che tra un anno rischia di perdere a zero. In Liga si parla di un timido interesse dell’Atlético Madrid e del Valencia ma i ‘blancos’ preferirebbero cederlo all’estero.

Proprio per questo motivo secondo la testata spagnola potrebbero tornare in auge le piste che portano alla Serie A e alla Premier League, destinazioni gradite al calciatore. In Italia infatti sembra avere già diverse chiamate con Milan, Inter, Roma e Napoli che potrebbero farci un pensierino. James però preferirebbe tra tutte la lega inglese, dove è insistente l’Everton di Ancelotti, mentre la moglie gradirebbe per questioni climatiche un trasferimento in Francia. Tanti i punti interrogativi intorno alla prossima destinazione di Rodriguez che sembra comunque certo di lasciare Madrid.

