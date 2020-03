Calciomercato Juventus, spiraglio Ramos | Novità da Madrid!

Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos ancora insieme, ma questa volta alla Juventus. Dalla Spagna arrivano spiragli su un possibile addio dello storico capitano.

Dopo una vita calcistica passata quasi integralmente al Real Madrid, potrebbe interrompersi prossimamente il matrimonio di Sergio Ramos con i ‘blancos’ di Florentino Perez. In caso di clamorosa separazione estiva anche la Juventus potrebbe fare la sua mossa per provare a regalare a Sarri un nuovo leader difensivo capace, come ampiamente dimostrato in passato, di risultare decisivo nei momenti che contano. Eppure quello tra il Real e Ramos sembra un rapporto solidissimo, che nel suo profondo nasconde comunque qualche piccola crepa, come svelato dall’ispanico ‘Don Balon’ che insinua dubbi sul rinnovo contrattuale del 34enne difensore della Spagna. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, ipotesi Sergio Ramos | Dubbi sul rinnovo

Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ il rinnovo di Sergio Ramos con il Real Madrid si complica. Il rapporto tra Florentino Pérez e il sivigliano è teso ed il contratto in scadenza 2021 di certo non aiuta. L’ex Siviglia vorrebbe infatti un biennale che non gli è stato però concesso con il Madrid che ne propone solamente uno per i calciatori che hanno superato i 32 anni di età. Proprio oggi lo spagnolo ne compie 34 e inizia a guardarsi intorno viste le offerte provenienti soprattutto dall’America con l’Inter Miami di Beckham alla porta. A frenare la scelta del numero 4 madrileno è però il Mondiale 2022 da giocare in Qatar. Giocando in MLS infatti rischia di perdere il treno per la prossima rassegna planetaria.

Suggestivo ma difficoltoso il ritorno a Siviglia, motivo per cui non va esclusa proprio la Juventus dell’ex compagno Cristiano Ronaldo. Ad ogni modo, come sottolineato anche dal ‘Mundo Deportivo’, il Real Madrid in caso di prolungamento vorrebbe trattare al ribasso l’attuale pesante ingaggio di Ramos, vista la crisi economica inevitabile dovuta all’emergenza Coronavirus. Anche per questo la dirigenza capitolina tiene in stand-by la questione che potrebbe diventare spinosa nei prossimi mesi.

