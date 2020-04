Emergenza Coronavirus, Serie A in campo neutro! | I dettagli

La sospensione improvvisa del campionato di Serie A ha messo in crisi anche la Lega, che starebbe pensando a nuove strategie: ecco la nuova ipotesi

Tutto è ancora in dubbio per quanto riguarda la ripresa della Serie A. Dopo l’emergenza coronavirus bisognerà capire se ci siano o meno i margini per una possibile ripresa del campionato italiano. Sul banco della Lega ci sono tante ipotesi per determinare il nuovo inizio.

Serie A, campo neutro in zone stabilite

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” la nuova ipotesi sarebbe quella di far giocare le squadre delle zone a rischio in campo neutro per far continuare così senza problemi la stagione. Sempre, però, a porte chiuse con l’idea di iniziare nuovamente a disputare partite in Italia a partire da metà maggio.

Il prossimo campionato, quello 2020-21, dovrebbe iniziare così o da fine agosto (il 30) o a metà settembre (il 6 o il 13). Inoltre, la Liga spagnola avrebbe anche pensato di tornare a giocare nella pausa natalizia, come avviene da sempre in Inghilterra. L’esperimento potrebbe ritornare anche in Serie A per terminare la stagione in tempo visti gli Europei.

La Serie A ha ancora tanti dubbi a causa dell’emergenza Coronavirus che non intende arrestarsi in Italia e nel resto d’Europa.

