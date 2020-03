Inter, cessione Lautaro | Il Barcellona forza la mano

Il Barcellona continua il pressing su Lautaro Martinez, obiettivo dei blaugrana in avanti, e Bartomeu avvisa l’Inter: “Concluderemo operazioni appropriate”.

Quella fra l’Inter ed il Barcellona per Lautaro Martinez ha tutta l’aria di diventare la trattative dell’estate. D’altronde quando si muove un talento come l’argentino non può che essere altrimenti. A maggior ragione se ha trattare con il coltello dalla parte del manico c’è un dirigente come Beppe Marotta: i nerazzurri sanno di avere un vantaggio e cercheranno di strappare dal Barcellona il meglio possibile. Intanto le dichiarazioni rilasciate dal procuratore del ‘Toro’ – Beto Yaque – a ‘Radio del Plata’ non sono state gradite a Milano: “Lo sua crescita ha permesso che ora lo cerchino tutti i più grandi club. Speriamo che il suo impegno venga ricompensato come merita”. L’argentino batte cassa e l’Inter non apprezza.

Calciomercato Inter, Bartomeu non molla Lautaro: “Siamo un club mondiale”

Il Barcellona non molla la presa su Lautaro Martinez, consapevole del fatto che il giocatore cresciuto nel Racing club de Avellaneda sia molto interessato a giocare al fianco di Messi. Il presidente del club catalano, infatti, non perde occasione per avvisare l’Inter. Ai microfoni di ‘Mundo Deportivo, Josep Bartomeu ha dichiarato: “Non posso parlare di nomi, ma di sicuro andremo sul mercato per concludere operazioni che riterremo appropriate”.

L’interesse per Lautaro da parte del Barcellona è sempre vivo e neanche le possibili ripercussioni economiche dovute al ‘Coronavirus’ fermano i blaugrana. Il presidente Bartomeu, al riguardo, è stato piuttosto chiaro: “Avremo capacità d’acquisto e, nonostante che potrebbero non esserci troppi soldi, lavoreremo su molti scambi”. Diverse, infatti, sono le pedine di scambio che il Barcellona può vantare in rosa: giocatori come Coutinho, Vidal, Rakitic e Dembelé. Anche, e soprattuto, in orbita Inter.

L’Inter deve dunque restare molto vigile sul fronte Lautaro Martinez: il Barcellona non è intenzionato a cedere finché non avrà raggiunto l’argentino!

