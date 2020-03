Juve e Napoli, ESCLUSIVO Berard: “Koulibaly e Pjanic? Il PSG ha altre priorità adesso”

In esclusiva ai microfoni di Calciomercatonews.com, il collega de Le Parisien, Christophe Berard sui possibili movimenti di mercato tra Serie A e PSG

Il Coronavirus ha paralizzato la vita quotidiana di ciascun individuo ed il mondo dello sport. E con esso, anche il calciomercato, che cova sotto la cenere, mentre attende di conoscere il futuro dei top club europei e le conseguenze economiche che deriveranno da questa pandemia: “Anche Il calcio francese sta vivendo un momento complicato, come tutte le altre federazioni – spiega in esclusiva a Calciomercatonews.com Christophe Berard, giornalista e corrispondente dall’Italia per Le Parisien – I dirigenti dei club vorrebbero terminare il campionato a tutti i costi, ma intanto Canal+ non ha intenzione di onorare i pagamenti dei diritti televisivi, vista la mancanza di partite. Si tratterebbe di una perdita di 115 milioni di euro e creerebbe un grosso problema per tanti club francesi. Anche il Paris Saint-Germain rischia tanto: se il campionato non dovesse essere terminato, ci sarebbero perdite per il PSG da oltre 200 milioni di euro”.

Serie A, Berard: “Koulibaly e Pjanic? Il PSG ha altre priorità adesso”

Perdite che potrebbero influenzare le strategie di mercato del Paris Saint-Germain, in vista della prossima stagione: “Il mercato estivo, a questo punto, non sarà una delle priorità del club – spiega Berard, che aggiunge – Leonardo avrà altro a cui badare, anche se a fine stagione scadrà il contratto di un leader come Thiago Silva. Il 30 giugno diventerebbe uno svincolato, ma non si sa come andrà a finire la faccenda, soprattutto se il termine della stagione venisse spostato a luglio inoltrato”.

Dunque, il calciomercato del Paris Saint-Germain sembra destinato a rimanere dormiente, anche se le voci di un interessamento forte per due pezzi da novanta del nostro campionato restano vive e forti: “Koulibaly e Pjanic? Sono nomi che piacciono, ma il PSG adesso ha altre priorità. Tutti sono in attesa di capire quali saranno le conseguenze che questa pandemia porterà con sé. Pertanto, è ancora presto: ad oggi Leonardo studia come affrontare un’eventuale crisi”.

