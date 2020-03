Calciomercato Milan, Theo Hernandez ambito | “Ecco il mio sogno”

Theo Hernandez è stato la nota più positiva della stagione del Milan e adesso è ambito da molti club: sui social il francese ha rivelato il suo sogno.

La stagione del Milan è stata al di sotto delle aspettative sotto molti punti di vista, tranne uno: Theo Hernandez. Il terzino francese, arrivato a ‘San Siro’ dal Real Madrid, ha avuto un impatto impressionante con la Serie A. Nelle 22 partite giocate con la maglia del Milan in campionato, Theo Hernandez ha realizzato 5 reti e 2 assist. Solamente Rebic, fra i rossoneri, ha fatto meglio di lui a livello realizzativo in stagione. Lo straordinario exploit del terzino classe ’97 ha destato l’interesse di molti grandi club europei, sempre alla ricerca di esterni con una spiccata trazione offensiva.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez svela il suo sogno: “Giocare con mio fratello”

In questo momento in cui quasi tutto il mondo è chiuso nelle proprie abitazioni in attesa che la tempesta del ‘Coronavirus’ passi, bisogna inventarsi qualcosa per passare il tempo. Theo Hernandez, in un eccesso di noia, ha deciso di rispondere sul proprio profilo ‘Instagram’ alle domande dei fan. In questo modo ha svelato qual è il più grande sogno della sua carriera: “Giocare con mio fratello. Lo abbiamo fatto da ragazzini nelle giovanili e spero di poterlo fare ancora in futuro, se sarà nel Milan ancora meglio”. È difficile, però, ipotizzare che i rossoneri possano riuscire a mettere le mani su Lucas Hernandez, che un anno fa con 80 milioni di euro è diventato l’acquisto più costoso della storia del Bayern Monaco.

Nel mondo del calcio sono stati diversi i fratelli che sono diventati grandi campioni giocando fianco a fianco, con lo stesso colore di maglia. Ci sono stati i mitici fratelli Neville, che insieme hanno vinto tutto al Manchester United, i fratelli Touré, protagonisti invece con la maglia del City, l’altra squadra di Manchester. Il sogno di Theo Hernandez, quindi, ha dei precedenti che lo avvalorano. Il rischio dei rossoneri è che per realizzarlo, il francese, lasci Milano: l’ipotesi più probabile per ricongiungersi col fratello, infatti, è raggiungerlo al Bayern Monaco.

Sono spesso i sogni a dare forma al mondo, e quello di Theo Hernandez è di giocare con suo fratello Lucas, al Milan o altrove.

