Serie A, assalto Barcellona a un altro big | Ecco l’offerta

Il campionato italiano, fino al momento dello stop forzato dal ‘Coronavirus’, si stava rivelando uno dei più combattuti del decennio. Il merito, oltre alla Juventus dominatrice degli ultimi anni, va all’Inter e soprattutto alla Lazio: la compagine di Simone Inzaghi ha giocato alla pari dei bianconeri per qualità e continuità. Non è un caso, quindi, che un club come il Barcellona abbia messo gli occhi su uno dei migliori calciatori della Lazio.

Calciomercato Lazio, il Barcellona punta Luis Alberto | Pronti 45 milioni

Nella Lazio più sorprendente degli ultimi anni spicca la figura di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo è stato di gran lunga il miglior interprete del ruolo nella Serie A di questa stagione e guida la classifica degli assist a quota 12. A 27 anni Luis Alberto ha dimostrato di aver raggiunto la completa maturità, candidandosi a pieno merito al titolo di ‘MVP’ del campionato italiano. L’interesse di grandi club europei non poteva certo farsi attendere.

Come riporta ‘Don Balon’, infatti, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Luis Alberto per la propria mediana. La capacità di vedere il campo a tutto tondo e le doti tecniche dello spagnolo, ne fanno un interprete perfetto per la filosofia di gioco dei blaugrana. Il prezzo fissato da Lotito per il numero ’10’ biancoceleste sarebbe di 45 milioni di euro ed i catalani sono tentanti di accontentarlo. Per lo spagnolo si tratterebbe di un ritorno: nel 2012, infatti, è passato in prestito dal Siviglia al Barcellona B.

