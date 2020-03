Calciomercato, zero partite e nuova avventura | Clamoroso in panchina!

Clamoroso Cagliari, Zenga potrebbe già dire addio ai sardi se la stagione non dovesse ripartire. Per lui possibile nuova avventura in panchina.

Sembra un’ipotesi clamorosa, ma l’avventura di Walter Zenga sulla panchina del Cagliari potrebbe clamorosamente concludersi senza neppure una gara ufficiale alla guida dei rossoblù. Il tecnico è stato scelto ad inizio marzo per rimpiazzare Rolando Maran, esonerato dal club sardo.

Calciomercato Cagliari, nuova panchina per Zenga

Come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico lombardo potrebbe infatti dire subito addio al Cagliari. Se la stagione non dovesse proseguire, il Cagliari potrebbe decidere di sondare altri nomi per la panchina e puntare su un altro tecnico. Zenga ha sì infatti un contratto sino al 2021, ma si gioca la conferma in queste ultime tredici gare di campionato.

Da qui, se la stagione non dovesse riprendere, potrebbe essere possibile la decisione del club sardo di puntare su un altro tecnico e non su un “traghettatore”. A quel punto il futuro di Zenga potrebbe essere su un’altra panchina di Serie A. Le opzioni in questione portano in questo senso a Lecce e Sassuolo, specialmente se Liverani e De Zerbi dovessero liberarsi per una piazza più importante.

Da non escludere neppure la pista Udinese, che da dopo l’esonero di Tudor si è affidata al tecnico in seconda Luca Gotti e che potrebbe puntare dunque su Zenga per la prossima stagione.

