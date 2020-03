Calciomercato Cagliari, UFFICIALE: Zenga è il nuovo allenatore

Dopo il weekend di Serie A, è arrivato l’ennesimo risultato negativo del Cagliari che ha deciso di esonerare Rolando Maran. Ufficializzato il nome del suo sostituto

La Serie A è nel caos a causa dei tanti cambiamenti di programma che vengono effettuati per l’emergenza coronavirus. Nell’ultimo weekend si sono giocate solo quattro gare ma una è costata cara all’ormai ex tecnico del Cagliari Rolando Maran. I sardi sono caduti tra le proprie mura perdendo per 3-4 contro la Roma, confermando la crisi che va avanti ormai da tre mesi.

L’inizio di stagione è stato quasi perfetto, il popolo rossoblù sognava l’Europa e non si sarebbe mai aspettato un crollo del genere. La vittoria manca dalla gara del 2 dicembre contro la Sampdoria, quando arrivarono i tre punti grazie a una rete al 96′ di Cerri.

Cagliari, esonero Maran: il nuovo allenatore è Walter Zenga

La crisi ha portato all’esonero di Rolando Maran, ufficializzato poche ore fa, a Cagliari per il secondo anno di fila. Al suo posto subentra Walter Zenga, che ritorna su una panchina di Serie A dopo l’avventura di Crotone nel 2018. Di seguito è riportato il comunicato del club sardo: “ll Cagliari Calcio comunica di avere affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Zenga: l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2021. ”

