Calciomercato Juventus, Ancelotti all’assalto | Plusvalenza Paratici

L’Everton, guidato da Carlo Ancelotti, starebbe pensando a top player della Serie A: pressing totale sul giocatore della big d’Italia

L’Everton vorrebbe ripartire alla grande in vista della prossima stagione iniziando un nuovo percorso con il manager italiano Carlo Ancelotti. E così l’ex allenatore del Napoli sarebbe propenso a seguire i top player della Serie A con un occhio di riguardo in casa Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Real Madrid | Chance per la Serie A

Calciomercato Juventus, assalto dell’Everton per Ramsey

Come svelato dal portale 90min il club inglese vorrebbe essere in poco tempo una delle big della Premier League cercando di arrivare ad accordi con il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey, e l’attaccante del Real Madrid, Gareth Bale. Lo stesso proprietario dell’Everton si fida ciecamente del manager italiano, visto che è ritenuto perfetto per riportare il proprio club tra le prime posizioni.

LEGGI ANCHE >>>Inter, l’affare è servito | Asamoah regala il nuovo difensore

E così Ramsey, valutato intorno ai 30-35 milioni dalla stessa Juventus dopo il suo arrivo a parametro zero, sarebbe l’uomo perfetto per il centrocampo di Ancelotti. A Torino non ha entusiasmato più di tanto anche a causa della condizione fisica non perfetta. Con l’offerta giusta il gallese potrebbe dire addio subito al club bianconero per una nuova avventura avvincente in Premier League dopo gli anni gloriosi all’Arsenal.

L’operazione potrebbe essere entusiasmante se l’Everton dovesse anche convincere il suo connazionale del Real Madrid, Gareth Bale.

Ancelotti prepara il colpo dalla Juventus: Ramsey potrebbe già volare nuovamente in Premier League con l’Everton in pole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Pogba (im)possibile | Solskjaer vuole lo scambio!

Emergenza Coronavirus, studio CIES: è crollo Inter!

Calciomercato Juventus, insidia dalla Premier League | Lo vuole Klopp!