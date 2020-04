Calciomercato Inter, futuro in bilico | “È una follia tutto questo”

Accostato insistentemente all’Inter, il giocatore svela il suo futuro in una lunga intervista ai microfoni dell’emittente Rtbf: tutta la verità

Tutto cambia improvvisamente nel calcio. E così Thomas Meunier, laterale belga del PSG, in scadenza di contratto con il club francese, è tornato a parlare del suo futuro all’emittente belga francofona Rtbf.

Calciomercato Inter, Meunier nega il passaggio ai nerazzurri

Così il belga ha svelato cosa succederà per quanto riguarda il suo futuro: “Non capisco tutte queste notizie che circolano su di me sui social network che mi accostano al Borussia Dortmund. Ho anche visto tanti articoli che mi collegano al Tottenham o all’Inter... Tutto questa è una follia. Voglio restare a Parigi, ma al momento tutto tace”.

Infine, lo stesso Meunier ha voluto anche scherzare sdrammatizzando rispetto all’emergenza coronavirus: “Un giocatore internazionale libero, titolare nella Nazionale prima del ranking Fifa, e che ha 28 anni non può essere un cattivo acquisto, anche se dovesse capitarmi una cancrena e di conseguenza perdere una gamba. I club non hanno molto da perdere in investimenti di certo livello e penso che lo sappiano. Hanno tutto da guadagnare”. A parametro zero sarebbe un grande acquisto per le big d’Europa, ma per ora il suo futuro è ancora indecifrabile.

L’Inter continua a monitorare l’evoluzione delle dinamiche intorno a Thomas Meunier, in grado di rinforzare le corsie esterne di Conte.

