Polemica Giroud-Benzema, che risposta dell’attaccante del Chelsea!

Dopo le dichiarazioni dell’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, su Olivier Giroud, arriva la risposta del calciatore del Chelsea al connazionale

Le interviste tramite dirette Instagram sono ciò che in questo periodo di quarantena tiene compagnia agli amanti di calcio. Proprio tramite social, in una diretta con l’ex fenomeno brasiliano Ronaldo, Karim Benzema ha descritto l’attaccante del Chelsea, Olivier Giroud, come un ‘kart’ rispetto al suo calcio da ‘Formula Uno‘. L’attaccante dei ‘blues’ sembrerebbe non aver gradito il paragone fatto dal numero nove dei ‘blancos’, rispondendo alle dichiarazioni tramite ‘Befoot‘, dove ha detto: ”Sarò un kart ma con una coppa del mondo”. Il francese ha voluto sottolineare l’assenza del calciatore del Real Madrid nel mondiale vinto dalla Francia a Russia 2018, alimentando così la polemica tra i due.

