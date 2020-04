Calciomercato Inter, il Barcellona fissa il prezzo | 100 milioni

Continua l’interesse dell’Inter per un top player blaugrana: il Barcellona ha deciso, fissato il prezzo per il trasferimento del giocatore

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, in casa Inter continua a tenere banco il corteggiamento del Barcellona per Lautaro Martinez. La società nerazzurra non vorrebbe privarsi dell’attaccante, a meno di un’offerta pari alla clausola presente nel contratto dell’argentino. Intanto l’amministratore delegato interista, Beppe Marotta, continua ad osservare l’attaccante blaugrana, Antoine Griezmann, che sembrerebbe poter lasciare la terra catalana. Secondo quanto riporta il sito spagnolo ‘Finchajes‘, il Barcellona avrebbe posto il prezzo del ‘petit diable‘ a 100 milioni di euro. Il campione del mondo con la Francia a Russia 2018, potrebbe anche essere la carta decisiva nella trattativa con il PSG per il ritorno di Neymar in Spagna. Dunque i nerazzurri dovranno battere la concorrenza parigina per assicurasi l’attaccante francese.

