Calciomercato Juventus, un top player se ne va | Contatti già in corso

Il calciatore Juventus non sembrerebbe più soddisfatto della sua squadra. Contatti con il Manchester United ma occhio al Barcellona

Dopo le difficoltà iniziali, Matthijs De Ligt è cresciuto settimana dopo settimana e nell’ultimo mese è diventato un leader della difesa della Juventus. L’olandese è arrivato la scorsa estate per l’importante cifra di 85 milioni di euro ed è stato gettato subito nella mischia a causa dell’infortunio di Giorgio Chiellini.

L’inizio sottotono era quasi scontato visto che si parla comunque di un ragazzo del 1999 che non ha neanche avuto il tempo di ambientarsi. Da gennaio in poi, però, ha messo in mostra tutte le sue qualità e ha dato il meglio di sé fino allo stop dei campionati. Dalla Spagna, però, parlano di un futuro in bilico per il centrale difensivo olandese.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: De Ligt non soddisfatto della scelta fatta in estate. Raiola lo offre al top club!

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Matthijs De Ligt non sarebbe soddisfatto della scelta fatta la scorsa estate di approdare alla Juventus. L’olandese non si sentirebbe a suo agio a Torino e potrebbe anche andare via nella prossima estate.

Dalla Spagna parlano di un contatto già avvenuto tra il suo procuratore Mino Raiola e il Manchester United. Il calciatore, però, sembrerebbe preferire l’eventuale trasferimento al Barcellona, club che lo aveva cercato già prima del passaggio alla Juventus. Lì ritroverebbe il suo amico ed ex compagno Frenkie de Jong.

Il presidente dei Blaugrana Josep María Bartomeu, però, non sembrerebbe intenzionato a spendere una grossa cifra per rinforzare la difesa. Allora attenzione al Real Madrid: Mino Raiola vorrebbe portare un suo ‘gioiello’ alla corte di Florentino Perez e secondo ‘Defensa Central’ proprio de Ligt sarebbe stato proposto alle ‘Merengues’.

