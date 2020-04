Calciomercato Inter, Conte trema | “Se non gioca deve andarsene”

Parla l’ex allenatore del calciatore dell’Inter che sta avendo poco spazio. Il suo consiglio preoccupa la dirigenza e i tifosi

Non è stato sicuramente un inizio da sogno quello di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter. Il danese ha giocato solo tre gare da titolare e altre cinque subentrando dalla panchina, realizzando anche una rete in Europa League. Subito dopo è arrivato il brutto stop che ha bloccato il suo adattamento al modulo di Antonio Conte e al calcio italiano.

Nel 3-5-2 non sembra essere lo stesso calciatore che ha incantato con il Tottenham, semplicemente perché questo modulo richiede una grande fase difensiva e tanto sacrificio ma lui è un calciatore noto soprattutto per le sue qualità offensive.

Calciomercato Inter, Jol su Eriksen: “Se non ha il giusto spazio deve andare via”

A parlare di Eriksen è Martin Jol, il tecnico che lo ha fatto esordire con la maglia dell’Ajax. Queste le sue parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Eriksen in Premier League era il migliore, sa giocare nello spazio, ha un grande passaggio: può avere una grande carriera anche nell’Inter. Senza la continuità, però, può fare ben poco, bisogna credere in lui per farlo diventare il migliore“.

Gioco troppo difensivo: “In nerazzurro ci sono tanti giocatori nella sua posizione, ma se pensi che lui sia il migliore allora deve giocare. A Levy, presidente del Tottenham, ho sempre detto che se lo avesse venduto sarebbe stato un problema, perché lui era il leader degli Spurs. Può diventarlo anche nell’Inter, ma ha bisogno di corsa e di un gioco all’attacco“.

Il consiglio: “Deve continuare a lavorare duro perché la gente vedrà chi è davvero. I tifosi si devono fidare, ma se non ha il giusto spazio allora deve andare via“.

