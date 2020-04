Calciomercato, ingaggio Cavani | L’annuncio del Presidente

La suggestione del Boca Jr di arrivare a Cavani sembra destinata a sfumare e le italiane restano in corsa, Ameal ammette: “Economia differente la nostra”.

Il contratto di Edinson Cavani con il PSG scade fra pochi mesi e l’attaccante uruguaiano sarà libero di accasarsi dove meglio crede a parametro zero. Com’era prevedibile le pretendenti al ‘Matador’ sono molte e riuscire ad aggiudicarsi i suoi goal non sarà un’impresa facile. Oltre all’interesse di molti club europei, anche il Boca Juniors sta coltivando le proprie speranze di ingaggiare Cavani: il presidente xeneize Jorge Ameal ha fatto il punto della situazione.

Cavani, Ameal alimenta le speranze delle italiane | “Operazione difficile”

In estate anche i club italiani possono ambire ad Edinson Cavani a parametro zero: l’uruguaiano ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il PSG e di lasciare la Francia. Quest’anno l’ex attaccante del Napoli ha superato quota 200 reti con i parigini, incastonando il proprio nome nella storia del club e del campionato francese. Chi coltiva il sogno di raggiungere Cavani in estate è il Boca Juniors, anche se il presidente xeneize ha voluto stemperare gli entusiasmi.

Come riportato da ‘Mundo Deportivo’, infatti, Jorge Ameal ha dichiarato: “È un onore che un giocatore del calibro dell’uruguaiano possa essere accostato a noi, ma la verità è che la nostra economia non si sposa con Cavani”. Delle dichiarazioni che risuonano nelle orecchie degli uomini di mercato dei club italiani: la possibilità di rivedere Cavani in Serie A è ancora viva, seppure i costi rischiano di essere proibitivi.

Il destino di Edinson Cavani è totalmente nelle sue mani: i club italiani aspettano di conoscere la sua volontà!

