Serie A, il Napoli tenta il colpaccio | Gattuso vuole Immobile!

Il Napoli è pronto ad operare una rivoluzione in estate: Milik è sempre più in uscita, con Siviglia e Atletico alla finestra, e Gattuso sogna il colpaccio.

L’estate a Napoli potrebbe raggiungere temperature bollenti: De Laurentiis è pronto a cambiare il volto dell’attacco partenopeo. I movimenti di mercato degli azzurri potrebbero essere importanti, con il destino di Milik che appare ormai segnato: sul polacco l’interesse di Siviglia ed Atletico Madrid è forte ed il Napoli potrebbe fare cassa. Gattuso ha un sogno per l’attacco degli azzurri ed in estate i partenopei tenteranno di rendere possibile l’impossibile.

Il Napoli si appresta ad operare una rivoluzione nel reparto offensivo: Milik potrebbe partire in direzione Spagna, mentre Gattuso ha un grande sogno. Come rivelato da ‘Mundo Deportivo’, la suggestione di De Laurentiis in estate è quella di portare al ‘San Paolo’ Ciro Immobile. Il capocannoniere della Serie A è un idolo alla Lazio, ma le sue origini potrebbero correre in aiuto dei campani.

Immobile, infatti, è di Torre Annunziata e da piccolo era un tifoso azzurro. Il bomber biancoceleste ed il Napoli sono stati molto vicini nel 2016, ma alla fine De Laurentiis decise di non accontentare il Siviglia e Immobile si trasferì alla Lazio per soli 9 milioni. Dopo tre stagioni e mezzo l’attaccante campano è diventato il miglior interprete del ruolo in Italia e anche il suo prezzo è lievitato. Riuscire nel colpo ora è molto complicato: Immobile è diventato un uomo chiave nella Lazio e, nonostante abbia un contratto fino al 2023, sarebbe in procinto di prolungare con i biancocelesti fino al 2025.

La missione che avrebbero in mente Gattuso e De Laurentiis ha dell’impossibile, ma tentar non nuoce: il sogno è portare, finalmente, Immobile a Napoli.

