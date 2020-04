Calciomercato Juventus, scambio in Spagna | Tre nomi sul tavolo

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza un possibile tentativo di tra il club bianconero e il suo alleato Valencia

Nella prossima sessione di calciomercato abbonderanno gli scambi, ovvero la formula che consente di rafforzare le squadre (almeno in teoria) senza tirare fuori il becco di un quattrino. L’emergenza coronavirus porterà, ammesso che non lo stia già facendo a una grande recessione economica pure nell’industria del calcio, obbligando i club a operazioni altamente ingegnose per far combaciare l’aspetto sportivo con quello economico. Anche le grandi società, o meglio soprattutto loro saranno chiamate a percorrere più volte la strada del ‘baratto’ di mercato. Compresa ovviamente la Juventus, sfruttando magari le corsie privilegiate che ha come minimo con due club spagnoli: Barcellona e Valencia.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, clamoroso dietrofront | Paratici non se l’aspettava

Calciomercato Juventus, Gaya per la fascia sinistra: due candidati per lo scambio

Con il secondo esiste una vera e propria partnership che ha portato già a degli scambi, seppur a livello dirigenziale e di profili non certo da prima pagina. Ma nella sessione ventura Paratici potrebbe tentare qualche do ut des pure a livello calcistico: per esempio alla Juve piacciono molto l’esterno Ferran Torres e il terzino sinistro José Gaya. Per quest’ultimo il Cfo juventino potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Bernardeschi, uno che sembra non avere futuro nella formazione di Sarri o chi per lui: di circa 40 milioni è la valutazione sia del 24enne di Pedreguer che del 26enne di Carrara, sempre possibile idea del Milan come pedina per il sopracitato e ambitissimo Torres.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, spiraglio Ramos | Novità da Madrid!

Anziché l’ex Fiorentina, però, sul tavolo potrebbe venir messo Higuain. L’argentino è in scadenza nel 2021 e non è un nome su cui la Juve punta, tanto è vero che è da tempo ripartita la caccia a un nuovo numero 9. L’ostacolo sarebbe l’ingaggio – circa 7,5 milioni netti – senza contare che non ci sarebbe la possibilità di uno scambio alla pari dato che la valutazione del 32enne nativo di Brest è sui 15-18 milioni al massimo.

LEGGI ANCHE ->>> Serie A, assalto Barcellona a un altro big | Ecco l’offerta

R.A.