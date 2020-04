Calciomercato Juventus, futuro Pogba | L’annuncio dell’ex compagno

Tra gli obiettivi principali della Juventus per la prossima estate c’è sempre Paul Pogba, in uscita dallo United. A tal proposito arriva l’annuncio dell’ex compagno.

Ormai non è più un mistero da molto tempo. La Juventus vorrebbe riportare a Torino Paul Pogba, ormai in uscita dal Manchester United dopo una stagione ampiamente sottotono tra infortuni e prestazioni non all’altezza. Il centrocampista francese in estate cambierà aria e oltre ai bianconeri c’è anche il Real Madrid, da molto tempo interessato al ragazzo. Si prospetta quindi una vera e propria lotta di mercato per assicurarsi i servigi di Pogba, che alla soglia dei 27 anni ha tutte le intenzioni di tornare a splendere proprio come ai tempi della sua avventura torinese. Ha infatti molto di cui farsi perdonare il francese che in questa annata storta ha collezionato appena 8 apparizioni totali senza far per giunta registrare alcun gol. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ancelotti all’assalto | Plusvalenza Paratici

Calciomercato Juventus, Pogba verso il ritorno: l’annuncio di Sagna

Juventus e Real Madrid sembrano quindi le papabili destinazioni di Pogba che ha inoltre anche il contratto in scadenza 2021 (con opzione). L’ex compagno con la Francia, Bacary Sagna, ha le idee chiare sulla prossima destinazione del numero 6 dello United.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Dybala ammette: ”Opinioni diverse sul taglio stipendi”

Ai microfoni di ‘Goal’ infatti l’ex terzino del Benevento ha ammesso: “Vedo più Pogba di nuovo alla Juventus, perché lì c’è Cristiano Ronaldo e perché la Juventus è il club in cui ha iniziato a brillare. Ama il club, lo conosce già. La Juve ha giocatori come Ramsey o Ronaldo, che non è più giovanissimo ma gioca come un ragazzino”. Sul Real: “Sarebbe rischioso per lui andare a Madrid ora, perché il Real non sta andando così bene e l’età media sta alzandosi. Ci sarebbero grandi aspettative su di lui. Nei prossimi 2-3 anni la Juventus ha più potenziale rispetto al Real”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juve e Napoli, ESCLUSIVO Berard: “Koulibaly e Pjanic? Il PSG ha altre priorità adesso”

Emergenza Coronavirus, Serie A in campo neutro! | I dettagli