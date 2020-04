Calciomercato Juventus, top player in pericolo | Paratici preoccupato

Il Real Madrid è pronto ad effettuare lo scatto decisivo per battere la Juventus e ingaggiare il top player. Sul piatto un’offerta importante

La stagione della Juventus è positiva fin qui, ma i bianconeri sentono che manca ancora qualcosa per alzare il proprio livello in maniera definitiva. In particolare, sembrerebbero esserci delle lacune a centrocampo dove c’è troppa quantità a discapito della qualità.

Gli addii di calciatori come Vidal, Pirlo, Marchisio e Pogba non sembrerebbero essere stati rimpiazzati a dovere e ora la società vuole fare il colpo grosso per rinforzare anche il reparto mediano. L’obiettivo numero uno riguarda proprio uno di quei quattro nomi, ovvero il francese che non sta vivendo delle annate particolarmente entusiasmanti al Mancester United.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid tenta il sorpasso decisivo: Benzema e 80 milioni per Pogba!

Per Paul Pogba la concorrenza è tanta ed è sicuramente difficile da battere. Il club che sembrerebbe più interessato, oltre alla Juventus, è il Real Madrid. I Blancos hanno tante armi a disposizione per battere i bianconeri e in queste settimane starebbero studiando la mossa per tentare l’affondo decisivo.

Come riporta Diario Gol, Florentino Perez non sembrerebbe disposto a pagare i 160 milioni chiesti dai Red Devils ma avrebbe preparato comunque un’offerta importante: 80 milioni di euro più Karim Benzema. In questo modo, spendendo meno del previsto, si riuscirebbe a fare anche un’operazione importante in attacco.

La Juventus continua a inseguire Paul Pogba ma sa che il Real Madrid fa sul serio ed è pronta a cambiare obiettivo nel caso in cui la concorrenza dovesse avere la meglio.

