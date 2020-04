Coronavirus, parla Grassini | “Ecco chi ha diritto ai 600€”

In arrivo un aiuto del Governo verso partite IVA e lavoratori autonomi. Arriva la spiegazione dettagliata dell’Avvocato Grassini

È una situazione difficile e particolare quella che si vive attualmente in Italia e in tutto il mondo a causa dell’emergenza coronavirus. Da ormai quasi un mese quasi l’intera popolazione è chiusa in casa per ridurre il possibile contagio e si esce solo per necessità. Questo, però, può creare inevitabilmente un problema per chi non ha la possibilità di lavorare e quindi di avere i soldi necessari per vivere.

Per questo è in arrivo il primo aiuto dal Governo che è pronto a fornire 600€ una tantum a chi ha la partita IVA, ai lavoratori autonomi e non solo. Come riporta l’Avvocato Martina Grassini, queste persone sono circa 5 milioni in Italia. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI CALCIOMERCATO.IT E SAPERNE DI PIÙ.

