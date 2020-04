Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | La ‘rivelazione’ dell’ex compagno

La Juventus cerca un rinforzo importante a centrocampo e il nome più cercato è Paul Pogba. Arriva una dichiarazione importante del suo ex compagno

La Juventus sta vivendo una buona stagione ma la pausa forzata permette di studiare in anticipo le mosse da fare nel prossimo calciomercato. Fabio Paratici ha già in mente alcuni nomi che potrebbero rinforzare questa rosa. Un reparto che necessita di modifiche per le troppe difficoltà avute in questi mesi sembrerebbe essere il centrocampo.

In mezzo al campo, infatti, sembra mancare quella qualità che aveva contraddistinto la rosa bianconera nel recente passato. Pjanic aveva vissuto un grande inizio di stagione ma con il passare dei mesi ha avuto un calo che ha inciso sul rendimento della squadra.

Calciomercato Juventus, il sogno è Pogba. Sagna: “Credo che sarà bianconero”

Il nome più discusso e probabilmente anche più ambito è quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese non ha vissuto anni eccezionali al Manchester United e potrebbe anche cambiare aria in estate. Su di lui, però, c’è anche il forte interesse del Real Madrid che vorrebbe provare a superare la Juventus. Intanto parla l’ex compagno di nazionale di Pogba, ovvero Bacary Sagna, che ha pochi dubbi sul suo futuro.

Le sue parole a Goal.com: “Vedo Pogba verso un ritorno alla Juventus, perché lì c’è anche il fattore Cristiano Ronaldo. I bianconeri, poi, sono il club che lo hanno fatto brillare in passato. Lui ama la squadra e la conosce bene. Trasferimento al Real Madrid? Credo sia più complicato, i Blancos non stanno facendo benissimo e ci sarebbero aspettative troppo pesanti per lui”.

Per Sagna, dunque, è molto probabile che ci sia un nuovo matrimonio tra la Juventus e Pogba.

