Calciomercato Inter, via libera per il colpo dal Real Madrid!

Il big del centrocampo può decidere di lasciare la sua squadra senza ostacoli. Può essere un colpo estivo importante per l’Inter

Saranno mesi importanti per il futuro dell’Inter, Beppe Marotta è al lavoro già da tempo per rinforzare la rosa costruita l’estate scorsa. Ci sono tanti nomi sul mirino che potrebbero fare al caso dei nerazzurri, ma prima c’è da valutare il budget che dipenderà anche dalla situazione di Lautaro Martinez.

Una sua cessione porterebbe chiaramente tanti soldi da reinvestire per l’attacco e non solo. Un reparto che potrebbe essere modificato è anche il centrocampo, dove la dirigenza insegue da tempo un top nel suo ruolo. Parliamo di Luka Modric, che nella prossima estate potrebbe davvero sbarcare in Serie A.

Calciomercato Inter, Modric deciderà il suo futuro: il Real Madrid pronto ad accettare ogni scelta

Secondo quanto riportato da Defensa Central, nonostante il contratto fino al 2021 questo potrebbe essere l’ultimo anno di Luka Modric con il Real Madrid. Il calciatore sta vivendo un’annata meno entusiasmante rispetto al solito anche perché a settembre raggiungerà i 35 anni.

Dalla Spagna fanno sapere che il Real Madrid non si opporrà a eventuali decisioni del croato, ma il suo futuro dipenderà solo dalle sue scelte. Se dovesse decidere di vivere una nuova avventura per rilanciarsi con la maglia dell’Inter, allora la trattativa potrebbe realmente concretizzarsi senza eventuali ostacoli di Florentino Perez.

Modric potrebbe dunque optare per una destinazione italiana per rimettersi in gioco e avere ancora stimoli a quasi 35 anni.

