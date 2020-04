Calciomercato Inter, retromarcia Giroud | Vice Lukaku in Serie A!

Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea, starebbe pensando al suo futuro: clamorosa decisione in vista della prossima stagione!

Continua senza sosta il lavoro dell’Inter in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro starebbe pensando a rinforzare, in primis, il reparto offensivo con un innesto di valore per dare a Conte un’alternativa a Romelu Lukaku, sempre impiegato dall’allenatore salentino. Già a gennaio l’Inter aveva provato a convincere Olivier Giroud per il ruolo di prima punta, ma alla fine l’attaccante francese ha continuato la sua avventura con il Chelsea. Ora che è in scadenza di contratto con i “Blues”, quale sarà il suo futuro?

Calciomercato Inter, Giroud resta: due alternative

Come svelato dal portale “Football.London” l’attaccante francese potrebbe prolungare il suo accordo con il Chelsea: una fonte vicina all’ariete dei Blues ha svelato che ci sarebbero già stati discorsi preliminari con il club inglese per un nuovo accordo. Nonostante l’emergenza Coronavirus gli agenti del 33enne avrebbero già avviati contatti con il Chelsea per il prolungamento del contratto.

Così l’Inter potrebbe pensare a nuove alternative per il ruolo di vice-Lukaku. L’idea sarebbe quella di regalare a Conte un innesto di esperienza: il profilo di Roberto Inglese del Parma potrebbe fare anche al caso del club nerazzurro visti gli ottimi rapporti con il club emiliano. Infine, anche il centravanti dell’Hoffenheim Andrej Kramaric sarebbe finito nel mirino della società milanese: il suo agente, Andrea Pastorello, nutre ottimi contatti con Marotta e Ausilio.

Con la possibile permanenza di Giroud al Chelsea, l’Inter starebbe così cercando nuove soluzioni per l’attacco di Conte.

