Calciomercato Juventus, intrigo de Ligt | Scelta prossima destinazione

Negli ultimi tempi in casa Juventus si sta discutendo molto del futuro di Matthijs de Ligt ambito soprattutto dal Manchester United che lo vorrebbe portare in Premier. La preferenza del calciatore.

Al netto delle iniziali difficoltà di ambientamento al calcio italiano e agli schemi di Maurizio Sarri, Matthijs de Ligt è cresciuto settimana dopo settimana in particolar modo nell’ultimo periodo antecedente alla sospensione obbligatoria della stagione per l’emergenza Coronavirus. Il giovanissimo olandese arrivato dall’Ajax alla Juventus a suon di milioni ha lasciato intravedere parte del suo enorme potenziale, lo stesso che aveva indotto Paratici e soci a staccare un importante assegno per portarlo a Torino, battendo anche la concorrenza spietata di altri club. Tra le squadre maggiormente interessate a de Ligt c’è sicuramente il Manchester United, che lo voleva già quando militava in Olanda, ed ora potrebbe persino tornare all’attacco. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, richiesta choc | “Datecelo gratis”

Calciomercato Juventus, United all’assalto di de Ligt: la preferenza dell’olandese

Negli ultimi tempi in casa Juventus si sta discutendo molto del futuro di Matthijs de Ligt ambito soprattutto dal Manchester United che lo vorrebbe portare in Premier per comporre una super coppia con Maguire. L’olandese, secondo quanto sottolineato recentemente dai media britannici, potrebbe rientrare anche in un maxi scambio per riportare Paul Pogba a Torino. Un quadro suggestivo seppur di difficile realizzazione.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Serie A, occasione dal Real Madrid | Rottura con Zidane

Secondo quanto sottolineato da ‘The Sun’, inoltre anche il Real Madrid va a caccia di un difensore giovane e di talento da piazzare nel reparto arretrato e de Ligt rappresenterebbe un profilo allettante. Il tabloid inglese evidenzia però che in caso di clamoroso ed inaspettato addio alla Juventus, l’olandese ex Ajax gradirebbe un trasferimento in Inghilterra piuttosto che in Spagna. L’affare appare comunque improbabile ma le porte del mercato restano aperte. Per lo spagnolo ‘ABC’, invece, de Ligt ambisce a lasciare la Juventus – dove “non è felice” – per trasferirsi proprio nella Liga, nello specifico proprio al Real, considerato come “la destinazione ideale”. A quanto pare Raiola è già al lavoro per accontentarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, una stella si offre al Real Madrid: ‘colpa’ di Sarri

Calciomercato Juventus, assalto a Pogba: il Real Madrid ha il sostituto