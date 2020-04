Calciomercato Serie A, occasione dal Real Madrid | Rottura con Zidane

Calciomercato Serie A, grande occasione dal Real Madrid per le squadre nostrane: Juventus, Inter e Milan sulla stella in uscita dai Blancos

Gli scenari di calciomercato, all’apertura della finestra delle trattative, potrebbero essere i più imprevedibili mai visti. Situazione da valutare, per quanto concerne le risultanze economiche dell’emergenza coronavirus, che potrebbero spingere a tempistiche di mercato inusuali. E anche alla realizzazione di affari difficilmente pensabili in tempi normali, vista la crisi di liquidità che potrebbe coinvolgere tutte le squadre. In più, si aggiunga la possibilità di trovare accordi con numerosi giocatori destinati all’addio alle loro attuali squadre. Una situazione del genere potrebbe riguardare Luka Modric, che forse stavolta dirà addio per davvero al Real Madrid.

Calciomercato Serie A, chance Modric: le ultime

Molti i giocatori in bilico tra i Blancos per la prossima annata. Zinedine Zidane è intenzionato a mettere mano ad una vera e propria ricostruzione. Nei suoi progetti, non ci sarebbe proseguire con il croato, Pallone d’Oro del 2018. Ma al Real, come riportato da ‘Don Balon’, c’è divisione su questo argomento. Il giocatore vuole un anno in più di contratto rispetto alla scadenza 2021 e sarebbe appoggiato in questo da membri top dello spogliatoio come Benzema e Kroos.

Una situazione difficile da gestire per Zidane, che potrebbe anche arrivare alla rottura con alcuni dei senatori. L’idea del tecnico francese comunque sembra chiara. Modric non è più indispensabile a Madrid. In caso di addio, l’ipotesi primaria per il centrocampista sembrerebbe essere la Serie A, con il ritorno delle caldissime voci di mercato di un po’ di tempo fa.

L’Inter sarebbe pronta a lanciarsi, ci penserebbe anche il Milan che potrebbe derogare alla sua nuova politica di austerity. E non dimentichiamo la Juventus, che potrebbe cogliere un’occasione come fatto con Cristiano Ronaldo.

