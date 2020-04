Coronavirus, comunicato Fiorentina | Pezzella, Vlahovic e Cutrone negativi!

Nel momento di difficoltà arriva una buona notizia per la Fiorentina: tutti e tre giocatori positivi al Coronavirus ora sono guariti

Il mondo intero è stato sconvolto dall’emergenza Coronavirus ed anche l’universo calcistico ne è stato duramente colpito. Molti giocatori sono stati contagiati dal virus, tra cui tre giocatori della Fiorentina: German Pezzella, Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic. Dopo due settimane di isolamento, i giocatori viola sono stati sottoposti ai nuovi tamponi, che sono risultati tutti e tre negativi. Un’ottima notizia per la società viola e per il calcio italiano.

Coronavirus, tre giocatori della Fiorentina negativi: il comunicato viola

Il mondo intero continua la sua battaglia contro un nemico silenzioso, il Coronavirus. Anche il mondo del calcio deve affrontare quest’emergenza, che ha portato una crisi finanziari ed il contagio di alcuni calciatori. In casa Fiorentina, Pezzella, Cutrone e Vlahovic erano risultati positivi al Covid-19. Dopo l’isolamento dei calciatori, arriva la buona notizia, i tre calciatori ora risultano negativi al tampone.

A comunicarlo è la stessa società viola, che sul proprio sito scrive: “La Fiorentina ha il piacere di comunicare che in seguito agli esami e test clinici effettuati in questi ultimi giorni, i giocatori Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic sono risultati negativi al Covid 19. Ringraziamo ancora una volta medici, infermieri e strutture ospedaliere che continuano a prestare la propria assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno in un momento così critico e delicato per il Paese e il mondo intero.” Una notizia che regala speranza in un momento difficile.

