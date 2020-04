Calciomercato Milan, nuovo scenario per la panchina | Ritorno clamoroso!

La permanenza di Pioli sulla panchina del Milan è sempre più incerta: intanto si raffredda la pista Rangnick e spunta l’ipotesi di un clamoroso ritorno.

Il futuro in casa Milan rimane una grossa incognita, a partire dall’allenatore: il destino di Pioli, infatti, sembra essere quello di salutare a fine stagione. Un’avventura iniziata con il campionato in corso, quella del tecnico emiliano, che ha preso il posto di uno sfiduciato Giampaolo. La sensazione adesso è che la prossima testa a cadere per mano di Gazidis, dopo quella di Boban, sia proprio quella di Stefano Pioli. Intanto, per la prossima stagione, l’ultima idea in casa Milan sarebbe quella di un clamoroso ritorno.

Calciomercato Milan, idea Van Bommel per la panchina | Le ultime

L’ultima idea per la panchina in casa Milan sarebbe quella di Mark Van Bommel. Per il tecnico olandese si tratterebbe di un felice ritorno, visto il suo trascorso nel centrocampo rossonero nella stagione 2011-2012. Allora sulla panchina del Milan c’era Massimiliano Allegri che, a più riprese, ha preferito Van Bommel ad un mostro sacro come Andrea Pirlo sulla mediana rossonera. A quasi dieci anni di distanza l’olandese potrebbe ritrovare ‘San Siro’, ma questa volta in qualità di allenatore.

La riconferma di Pioli sulla panchina del ‘Diavolo’ per l’anno prossimo sembra molto complicata, considerati i rapporti piuttosto tesi fra il tecnico e Gazidis. Il successore designato, fino a poco tempo fa, sembrava essere Ralf Rangnick, ma la pista nelle ultime settimane sembra essersi raffreddata parecchio. Un altro profilo gradito dai rossoneri è quello di Spalletti, ma l’onerosa buonuscita richiesta dall’Inter complica notevolmente il matrimonio. E così l’ultima idea del Milan è quella di Van Bommel, che attualmente si trova senza squadra dopo essere stato esonerato dal PSV.

Mark Van Bommel potrebbe nutrire qualche speranza di tornare a ‘San Siro’: potrebbe essere lui a vincere la corsa per la panchina del Milan!

